Vinculan a Proceso a Pareja Acusada por la Muerte de un Niño de 6 Años en Ciudad Juárez

La Fiscalía de Distrito Zona Norte informó que un juez vinculó a proceso a Nataly Isela "N" y Martín Alberto "N", por su probable responsabilidad en el delito de homicidio agravado y calificado en perjuicio de un menor de seis años en Ciudad Juárez. De acuerdo con el Ministerio Público, ambos imputados enfrentarán el proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Las autoridades señalaron que la pareja fue detenida la noche del 4 de marzo por elementos de la Policía Municipal, luego de que trasladaron al menor a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Inicialmente, los detenidos fueron puestos a disposición por los posibles delitos de omisión de cuidados, desobediencia y resistencia de particulares. Sin embargo, las investigaciones realizadas por la Unidad de Delitos Contra la Vida permitieron integrar nuevos elementos relacionados con la muerte del menor.

Indagan agresiones ocurridas dentro de una vivienda

De acuerdo con las indagatorias, el menor de iniciales D. A. C. D., de seis años de edad, habría sido golpeado en repetidas ocasiones con instrumentos contundentes. La causa de muerte fue determinada como shock hipovolémico hemorrágico consecutivo a laceración hepática por trauma cerrado en abdomen.

Los hechos habrían ocurrido al interior de un domicilio ubicado en la calle Dr. Alfonso Quiroz Reyes, en la colonia Lucio Blanco. Según los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, el juez de control resolvió vincular a proceso a la pareja imputada.

Asimismo, se fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la autoridad continuará reuniendo pruebas dentro del proceso judicial.

