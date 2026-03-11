Tres Sujetos Ingresan a Casa y Asesinan a Hombre en Senderos de San Isidro de Ciudad Juárez

Un ataque armado registrado en una vivienda del fraccionamiento Senderos de San Isidro dejó como saldo un hombre sin vida en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con los primeros reportes, tres hombres ingresaron al domicilio y dispararon en contra de la víctima, quien falleció a consecuencia de las heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

Vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego

El ataque ocurrió en el cruce de las calles Senderos de Murcia y Senderos de Pamplona, donde vecinos del sector escucharon varias detonaciones de arma de fuego y realizaron el reporte al número de emergencias 911. Tras el aviso, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio para atender la situación.

Al llegar, los agentes localizaron a un hombre con heridas producidas por arma de fuego, por lo que procedieron a asegurar la zona mientras se realizaban las primeras diligencias.

El área fue acordonada por las autoridades mientras personal de la fiscalía realizaba el procesamiento de la escena y el levantamiento de evidencias para integrar la carpeta de investigación.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el ataque registrado en este sector de la ciudad.

