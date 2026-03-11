Localizan Sin Vida a Mujer al Interior del Cereso Femenil No. 2 de Ciudad Juárez

El pasado 10 de marzo fue localizada sin vida una mujer de 48 años que se encontraba privada de la libertad al interior del Cereso Femenil Número 2 de Ciudad Juárez. De acuerdo con la información brindada por las autoridades, la mujer identificada como Belén G. G. ingresó al penal el pasado 6 de marzo tras ser detenida por delitos relacionados con la salud, específicamente por narcomenudeo.

Podría Interesarte: Hallan Cuerpo de Menor de Dos Años en Terreno Baldío de Ciudad Juárez

Según las primeras investigaciones, Belén se encontraba en el área de nuevo ingreso, por lo que apenas se habían iniciado los perfiles psicológicos y estudios clínicos para conocer los padecimientos que presentaba.

Durante la mañana del martes, las internas fueron trasladadas a las áreas comunes; sin embargo, Belén solicitó permiso para permanecer en su celda. Minutos después fue encontrada sin vida.

Ante esta situación, las autoridades penitenciarias confirmaron que se activaron los protocolos correspondientes para investigar el hecho y determinar oficialmente las causas de la muerte.

No Hay Cámaras Dentro de las Celdas

Jorge Armendáriz, director de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), señaló que al interior de las celdas no existe un sistema de videovigilancia debido a motivos de privacidad.

El funcionario explicó que sí existe vigilancia en las áreas comunes, pero que no es posible instalar cámaras dentro de las celdas debido al respeto a los derechos humanos y a la intimidad de las personas privadas de la libertad.

“Hay protocolos de seguridad muy específicos y también protocolos de vigilancia. Obviamente, tenemos supervisión en las áreas comunes, pero al interior de las celdas no podemos tener cámaras por la privación de la libertad y el respeto a los derechos humanos, así como a su intimidad”, explicó.

Historias recomendadas: