Muere Hombre con Discapacidad Visual Tras ser Arrollado en la Carretera Juárez–Porvenir

La mañana de este martes 10 de marzo se registró un accidente en el que un hombre, quien aparentemente tenía discapacidad visual, fue arrollado y arrastrado varios metros por el conductor de un automóvil cuando intentaba cruzar la carretera Juárez–Porvenir, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el conductor del automóvil circulaba de poniente a oriente por la carretera mencionada y al llegar al kilómetro 37, observó a un hombre intentando cruzar la vía, por lo que trató de detener la marcha; Sin embargo, debido a la velocidad con la que circulaba, no logró frenar e impactó al peatón. A causa del fuerte golpe, la víctima sufrió la amputación de una pierna.

La Víctima Era un Adulto Mayor

De la víctima se informó que se trataba de un hombre de entre 70 y 75 años de edad, con cabello rizado, quien vestía pantalón de mezclilla azul y chamarra azul marino.

En el lugar quedaron tirados sobre la vía pública los zapatos deportivos que portaba la víctima, los cuales salieron disparados y quedaron aproximadamente a 50 metros del sitio donde quedó el cuerpo.

Conductor fue Asegurado por Autoridades

Tras el accidente, el conductor del automóvil detuvo su marcha y solicitó apoyo al número de emergencias 911. Al lugar acudieron policías municipales como primeros respondientes, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, arribaron agentes de la Coordinación de Seguridad Vial para iniciar con el peritaje correspondiente, así como personal de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Médico Forense para realizar el levantamiento del cuerpo.

En tanto, el conductor identificado como José de 36 años, fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para que se determine su responsabilidad en el percance.

