Localizan el Cuerpo de un Hombre en un Parque de Ciudad Juárez, Cerca de una Escuela Primaria

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado en un parque del fraccionamiento Parajes del Sur, en Ciudad Juárez, lo que provocó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad en la zona.

El hallazgo fue realizado por habitantes del sector, quienes alertaron a las autoridades tras observar el cuerpo tirado en un área verde ubicada a unas cuadras de una escuela primaria.

La víctima tenía las manos y los pies atados

Elementos policiacos acudieron al cruce de las calles Paseo del Lago y Bahía Blanca, donde confirmaron la presencia del cuerpo de un hombre que se encontraba semienvuelto en una cobija color verde. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima tenía las manos y los pies atados, además de un cable alrededor del cuello.

La zona fue acordonada por las autoridades para permitir el trabajo de peritos y agentes investigadores. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SeMeFo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa exacta de la muerte y avanzar en el proceso de identificación.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer este hecho ocurrido en el suroriente de Ciudad Juárez.

