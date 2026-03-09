Motociclista Resulta Lesionado Tras Chocar con un Vehículo en Ciudad Juárez

La mañana de este lunes 9 de marzo se registró un accidente vial entre un motociclista y un vehículo compacto de reciente modelo en color gris, en el cruce del Blvd. Zaragoza y Av. De las Torres, en Ciudad Juárez, el cual dejó como saldo a un lesionado.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, el conductor de la motocicleta impactó al vehículo por un costado, lo que provocó que saliera proyectado varios metros y quedara tendido sobre la carpeta asfáltica, aparentemente desorientado tras recibir un golpe en la cabeza.

Autoridades Aseguraron la Zona del Accidente

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como primeros respondientes para asegurar la escena, mientras que personal de la Coordinación General de Seguridad Vial acudió para realizar el peritaje correspondiente.

También acudió una ambulancia de Rescate para brindarle los primeros auxilios al lesionado, quien permanece sin ser identificado. Posteriormente, fue trasladado al Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social número 66 para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento se presume que el motociclista podría ser el responsable del accidente; sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que determinen la culpabilidad una vez que concluyan las investigaciones. El estado de salud del lesionado no ha sido dado a conocer.

