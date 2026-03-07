Incendio Consume Siete Pipas de Gas en Aldama, Chihuahua; Evacúan a Cientos de Vecinos

Un fuerte incendio registrado durante la madrugada de este sábado 7 de marzo, dejó siete pipas de gas totalmente calcinadas en el fraccionamiento Álamos, en el municipio de Aldama, Chihuahua.

El siniestro provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y obligó a cientos de vecinos del sector a evacuar sus domicilios como medida preventiva ante el riesgo de explosiones.

Bomberos tardaron cinco horas en controlar el fuego

De acuerdo con los reportes, al momento de iniciar el incendio había ocho pipas estacionadas en el lugar; sin embargo, únicamente una de ellas pudo ser rescatada. Las otras siete unidades fueron consumidas por las llamas, lo que representó pérdidas millonarias para los propietarios.

Elementos del cuerpo de bomberos de Chihuahua y Aldama trabajaron durante alrededor de cinco horas para lograr sofocar el incendio y evitar que el fuego se extendiera a viviendas cercanas.

A pesar de la magnitud del siniestro, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.

Testigos señalaron que el incendio presuntamente habría sido provocado luego de que varios hombres lanzaran una bomba molotov en el lugar. No obstante, será la Fiscalía de la Zona Centro la encargada de realizar las investigaciones correspondientes para determinar la causa exacta del siniestro.

