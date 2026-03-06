Hombre Resulta Herido con una Botella Tras Discusión con su Esposa en Ciudad Juárez

La madrugada del viernes 6 de marzo, un hombre fue herido por su esposa con una botella tras una discusión ocurrida en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Villas de Holanda y Villas de Grecia, en la colonia Villas del Sur, en Ciudad Juárez.

Podría Interesarte: Hallan Restos de Una Mujer Dentro de Bolsa en Relleno Sanitario de Ciudad Juárez

Los hechos fueron reportados al número de emergencia 911 por una vecina de la pareja, quien indicó que su vecino acudió a su domicilio para pedir ayuda, relatando que su esposa lo había agredido y le había provocado múltiples heridas en el cuerpo.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes localizaron a un hombre identificado como Luis Manuel C. S., de 37 años, con heridas punzantes en el cuello, pecho, mano y oreja, por lo que solicitaron la presencia de paramédicos para que le brindaran los primeros auxilios.

Hombre No Quiso Proceder Legalmente por la Agresión

De acuerdo con lo proporcionado por las autoridades, la víctima se encontraba en la vivienda con su pareja, identificada como Alejandra, cuando presuntamente ella lo atacó con una botella de cerveza.

Agentes de la Policía Municipal se acercaron al domicilio para hablar con la mujer; sin embargo, esta permaneció dentro de la vivienda y se negó a dar una declaración. Finalmente, el hombre no quiso ser trasladado a un hospital ni levantar cargos contra la mujer, por lo que firmó una hoja de liberación y se retiró caminando del lugar.

Historias recomendadas: