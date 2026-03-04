Localizan Sin Vida a Elemento de la Guardia Nacional en Casa de Ciudad Juárez

Un elemento de la Guardia Nacional fue localizado sin vida al interior de un domicilio ubicado en la calle Anémona, en el fraccionamiento Infonavit Ampliación Aeropuerto, en Ciudad Juárez, luego de que vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar una detonación proveniente de la vivienda.

De acuerdo con reportes preliminares, los residentes de la zona realizaron el llamado a los números de emergencia al percibir el ruido que, según indicaron, parecía ser un disparo. Tras el aviso, agentes de distintas corporaciones acudieron al lugar para verificar la situación.

Al ingresar al inmueble, los oficiales localizaron a un joven al interior de la casa, quien ya no contaba con signos vitales. Posteriormente se confirmó que se trataba de un integrante de la Guardia Nacional.

El elemento se encontraba en periodo vacacional

Según la información que ha trascendido, el agente se encontraba solo en el domicilio al momento de los hechos. También se indicó que el joven había llegado horas antes a la vivienda de sus padres presuntamente en estado de ebriedad.

De acuerdo con los datos disponibles, el elemento se encontraba en periodo vacacional y estaba por reincorporarse a sus labores en la ciudad de Chihuahua.

Personal de las autoridades correspondientes acudió al lugar para realizar el procesamiento de la escena y recabar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido. Serán las instancias competentes las encargadas de determinar de manera oficial las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento del joven elemento de la Guardia Nacional.

