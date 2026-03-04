Motociclista Resulta Lesionado Tras Accidente Vial en Ciudad Juárez

La noche del pasado martes 3 de marzo se registró un accidente vial en el cruce de la avenida Santiago Troncoso y la calle Arcadia, en Ciudad Juárez, en el que resultó lesionado un motociclista tras impactarse contra una camioneta.

Podría Interesarte: Continúa Investigación en el Cereso 3 de Cd. Juárez; Interno Será Imputado por Feminicidio

De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, el conductor de la motocicleta circulaba sobre la avenida Santiago Troncoso cuando una camioneta color rojo, que transitaba por la calle Arcadia, presuntamente le cerró el paso, provocando que el motociclista se impactara contra la unidad.

Lesionado fue Trasladado por sus Familiares a un Hospital

Tras el choque, familiares del conductor acudieron al lugar y lo trasladaron a un hospital cercano para recibir atención médica, sin esperar la llegada de paramédicos. Hasta el momento no se ha dado a conocer su estado de salud.

Posteriormente, agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial arribaron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y recabar información. Ambos vehículos quedaron a disposición de las autoridades, quienes determinarán la responsabilidad del accidente.

Historias recomendadas: