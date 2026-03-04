Conductora Pierde el Control de su Vehículo y Choca Contra Camellón en Ciudad Juárez

La madrugada del miércoles 4 de marzo se registró un accidente vial sobre la avenida Talamas Camandari, en Ciudad Juárez, luego de que la conductora de un vehículo color gris perdiera el control de la unidad y se impactara contra el camellón central.

De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, una mujer de aproximadamente 50 años de edad circulaba sobre la avenida Talamas Camandari presuntamente a exceso de velocidad.

Al intentar incorporarse a la avenida Miguel de la Madrid, perdió el control del automóvil, lo que provocó que terminara subiéndose al camellón, ocasionando daños visibles en la parte frontal del vehículo, así como afectaciones en una de las llantas.

Solo Daños Materiales Tras Accidente

Al lugar acudieron elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial para realizar el peritaje correspondiente, donde se informó que únicamente fueron daños materiales, ya que la mujer no presentó lesiones de consideración, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos.

Se recomienda a los automovilistas conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y los señalamientos para evitar este tipo de incidentes.

