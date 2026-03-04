Hombre resulta lesionado tras accidente en la carretera Delicias–Chihuahua

La mañana de este miércoles 4 de marzo se registró un accidente automovilístico sobre la carretera Delicias–Chihuahua, justo al ingresar al Libramiento Oriente, hecho que dejó a una persona con lesiones de consideración.

De acuerdo con los primeros reportes emitidos por autoridades de la zona, el conductor de una camioneta 4x4 de modelo antiguo perdió el control de la unidad mientras circulaba por dicho tramo carretero. Tras perder el control, el vehículo comenzó a dar varias volteretas hasta salir de la cinta asfáltica, quedando finalmente fuera del camino con visibles daños materiales.

Acudieron Elementos de la Guardia Nacional

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, así como personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), quienes se encargaron de resguardar la zona y asegurar el vehículo involucrado.

También arribó una ambulancia de la Cruz Roja, cuyos paramédicos brindaron los primeros auxilios al conductor en el sitio, para posteriormente trasladarlo a un hospital de la capital del estado para una valoración médica.

El Conductor fue Reportado como Estable

En un inicio se informó que la víctima presentaba lesiones graves; sin embargo, minutos después se dio a conocer que su estado de salud fue catalogado como estable. Serán las autoridades correspondientes quienes confirmen oficialmente la evolución médica del conductor en las próximas horas.

