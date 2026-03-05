Hallan Restos de Una Mujer Dentro de Bolsa en Relleno Sanitario de Ciudad Juárez
Autoridades localizaron restos de una mujer dentro de una bolsa en el relleno sanitario de Ciudad Juárez, luego de que un camión recolector de basura descargaba su contenido.
Los restos de una mujer fueron localizados al interior de una bolsa cuando trabajadores vaciaban el contenido de un camión recolector de basura en el relleno sanitario de Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad.
Tras el hallazgo, agentes de la Policía Municipal de Ciudad Juárez acudieron al cruce de las calles Tehuacán y Panamericana, en la colonia Granjas Polo Gamboa, donde se implementó un operativo para asegurar la escena.
En el sitio también participaron elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes resguardaron el área mientras se realizaban las primeras diligencias.
Dentro de la bolsa se encontraba el torso de la víctima
Al lugar arribó personal de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia para realizar el levantamiento de los restos.
De acuerdo con los primeros reportes, dentro de la bolsa únicamente se encontraba el torso de la víctima. Posteriormente fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicarán diversos estudios periciales para determinar su identidad y las circunstancias de su muerte.
Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.
