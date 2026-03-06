8M en Chihuahua: ¿A Qué Hora Empieza la Marcha del 8 de Marzo 2026 en la Capital?

Este domingo 8 de marzo se llevará a cabo la marcha del 8M en el Día Internacional de la Mujer en la ciudad de Chihuahua, por lo que se prevé la presencia de contingentes feministas y posibles afectaciones viales en la zona centro de la ciudad.

De acuerdo con la convocatoria difundida por la Asamblea Feminista del Estado de Chihuahua, la movilización comenzará a las 3:00 de la tarde en la Glorieta División del Norte.

Noticia relacionada: Marcha 8M Incluyente 2026 en Ciudad Juárez: Nueva Ruta, Horario y Puntos Clave del Recorrido

Desde ese punto, el contingente avanzará hacia el centro de la ciudad hasta llegar a la Plaza del Ángel, donde se realizará un mitin final con la participación de colectivos y activistas.

¿Cuál es el objetivo de la movilización?

Las organizadoras informaron que la marcha busca visibilizar problemáticas que enfrentan las mujeres en el estado, entre ellas la violencia de género, los feminicidios y otras situaciones de desigualdad.

¿Qué Opinan las Ciudadanas al Blindar Chihuahua con Placas de Acero para Marcha del 8M?

Asimismo, señalaron que la movilización del 8M “no es fiesta, es memoria y lucha”, en referencia a la exigencia de acciones concretas para garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres.

Recomendaciones si planeas asistir a la marcha 8M

Si planeas asistir, es importante que tomes en cuenta algunas recomendaciones para marchar de manera segura y organizada:

Ve acompañada.

Lleva tu celular con batería llena.

Usa ropa cómoda y adecuada.

Respeta la organización de la marcha.

Además, ante la movilización, se recomienda a la ciudadanía prever tiempos de traslado y considerar rutas alternas en las vialidades cercanas al recorrido, especialmente en la zona centro de la ciudad.

Historias recomendadas: