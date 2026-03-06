Muere Estudiante de 14 Años Tras Caerle Portería en Secundaria de Cuauhtémoc, Chihuahua

Un menor de 14 años murió al interior de la Secundaria número 27, ubicada en el seccional de Anáhuac, en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, luego de que una portería le cayera en la cabeza.

De acuerdo con los primeros reportes brindados por la Fiscalía de la Zona Occidente, la víctima fue identificada con las iniciales L. R. S., quien murió durante una clase de educación física tras caerle una portería de futbol en la cabeza, lo que provocó su fallecimiento.

Familia Denuncia Falta de Medidas de Seguridad

Tras estos hechos, los familiares del menor expusieron en un comunicado que la estructura de la portería no estaba anclada al suelo y que no contaba con las medidas de seguridad necesarias. Por ello, exigieron que el caso sea investigado como una posible negligencia, al señalar que las escuelas deben ser espacios seguros para los niños y adolescentes.

Fiscalía Investiga las Causas del Accidente

Ante esta situación, la Fiscalía con sede en Cuauhtémoc señaló que se encargará de investigar las circunstancias en las que ocurrió el accidente. Las autoridades buscan determinar si la caída de la portería fue provocada por motivos naturales, como una ráfaga de viento, o si los compañeros de la víctima se colgaron de la estructura, lo que habría ocasionado su caída.

