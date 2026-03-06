Detienen a Pareja en Chihuahua Acusada de Presunta Trata de Personas y Explotación de Menores

Una pareja fue detenida en Chihuahua tras cumplimentarse una orden de aprehensión en su contra por su probable participación en delitos relacionados con la trata de personas en perjuicio de dos víctimas menores de edad.

Los imputados fueron identificados como Isamar "N" y Efrén René "N", quienes enfrentan acusaciones por presunta trata de personas en tres modalidades: con fines de explotación sexual, explotación laboral y mendicidad, además del delito de violencia familiar.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los hechos habrían ocurrido entre febrero de 2020 y febrero de 2023, periodo durante el cual presuntamente sometieron a las víctimas a diversos actos de abuso y explotación.

Las víctimas eran obligadas a fabricar un limpiador líquido para venderlo

Según las investigaciones, durante ese periodo la pareja habría entregado a una de las víctimas a distintos hombres para que la agredieran sexualmente en varios domicilios de la ciudad, presuntamente a cambio de dinero que era recibido por la ahora imputada.

Además, ambas víctimas eran obligadas mediante violencia física y psicológica a fabricar un limpiador líquido para posteriormente venderlo en las calles y entregar el dinero obtenido a la mujer detenida.

Las autoridades también indicaron que los imputados utilizaban a las menores para pedir dinero a la ciudadanía con el argumento de que había fallecido un familiar. De acuerdo con los reportes, cuando las víctimas no lograban llevar dinero, eran agredidas físicamente o se les negaba alimento.

Juez ordena proceso penal y prisión preventiva

Tras su detención, el caso fue presentado ante un juez, quien determinó iniciarles un proceso penal por los delitos señalados.

Asimismo, se ordenó que ambos permanezcan bajo la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones y el desarrollo del proceso judicial correspondiente.

