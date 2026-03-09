Taxi Termina Volcado Tras Intentar Esquivar un Vehículo Estacionado en Ciudad Juárez

La noche del pasado domingo 8 de marzo se registró un fuerte accidente vial que dejó a un taxi volcado sobre la avenida Perimetral Carlos Amaya, en Ciudad Juárez.

Según las primeras versiones brindadas por las autoridades, el taxi circulaba sobre la avenida Perimetral Carlos Amaya cuando, al llegar al cruce con la calle Chilapa, el conductor intentó esquivar un automóvil estacionado; sin embargo, terminó chocando contra unos muros de contención, para posteriormente volcarse e impactarse contra una camioneta de color blanco.

Autoridades Cerraron Carril Para Realizar Peritaje

Al lugar acudieron elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial, quienes aseguraron la zona del accidente y procedieron a cerrar el carril derecho de la avenida mencionada para iniciar con el peritaje correspondiente.

En el lugar también se solicitó la presencia de paramédicos, quienes atendieron al conductor y le brindaron los primeros auxilios. Tras revisarlo, se determinó que no era necesario trasladarlo a un hospital, ya que su estado de salud fue reportado como estable.

