Hallan Dos Cuerpos Envueltos en Lonas en San Isidro, en Ciudad Juárez

El hallazgo de dos cuerpos envueltos en lonas y atados con cinta adhesiva color café generó una movilización policiaca en el poblado de San Isidro, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con el reporte inicial, el comisario ejidal de la comunidad realizó el aviso al número de emergencias 911 luego de localizar los cuerpos durante un recorrido de vigilancia.

Te podría interesar: Incendio Consume Siete Pipas de Gas en Aldama, Chihuahua; Evacúan a Cientos de Vecinos

Cuerpos fueron arrojados cerca de la carretera Juárez–Porvenir

Elementos de la Policía Municipal acudieron al cruce de la calle Constitución y la carretera Juárez–Porvenir, a un costado de la plaza del poblado, donde fueron encontrados los restos.

Según la información preliminar, los cuerpos se encontraban a pocos metros de una cámara de videovigilancia del Programa Centinela. En la escena se indicó que las víctimas podrían ser dos hombres, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado su identidad.

9 de Cada 10 Homicidios en Cd. Juárez se Realizan con Armas Traficadas Desde EUA

Peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para realizar el procesamiento de la escena y recabar indicios que permitan esclarecer el doble homicidio. Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para practicarles la necropsia de ley y avanzar en su identificación.

Historias recomendadas: