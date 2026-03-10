Reportan Caída de Nieve en Zona Serrana de Chihuahua por Tormenta Invernal y Frente Frío 40

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que la cuarta tormenta invernal de la temporada, en combinación con el Frente Frío número 40, provocó durante las primeras horas de este martes caída de nieve y aguanieve en municipios de la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua.

De acuerdo con los reportes de la dependencia, las precipitaciones invernales se registraron en comunidades del municipio de Bocoyna, particularmente en Creel y San Juanito.

Autoridades señalaron que en el tramo carretero hacia San Juanito, a la altura del poblado conocido como El Nogal, se reportó acumulación de nieve sobre la carpeta asfáltica, lo que representa un riesgo para los automovilistas.

Ante estas condiciones, Protección Civil exhortó a quienes transiten por la zona a extremar precauciones, reducir la velocidad y mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades.

Persisten fuertes vientos en diversas regiones

Además de las condiciones invernales en la sierra, se prevé cielo de mayormente despejado a nublado con vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían superar los 85 km/h en municipios del suroeste y sur como:

El Vergel

Balleza

San Francisco del Oro

También se esperan ráfagas de entre 65 y 75 km/h en municipios como:

Guadalupe y Calvo

Nonoava

Cuauhtémoc

Chihuahua

Delicias

Jiménez

Ojinaga

Estas condiciones podrían generar tolvaneras y reducción de visibilidad en carreteras como:

Carretera Chihuahua–Juárez

Carretera Juárez–Ascensión

Carretera Chihuahua–La Junta

Carretera Chihuahua–Jiménez

Vía Corta Chihuahua–Parral

Pronostican más precipitaciones en la sierra

Protección Civil también prevé lluvias dispersas a moderadas con chubascos en municipios como Ciudad Juárez, Ascensión, Casas Grandes y Madera, así como precipitaciones aisladas en Coyame y Ojinaga.

Clima Hoy en el Estado de Chihuahua 10 de Marzo del 2026

Estas lluvias podrían estar acompañadas de granizo, actividad eléctrica y posible caída de aguanieve o nieve en municipios serranos como:

Madera

Bocoyna

Guachochi

Balleza

La dependencia exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones preventivas ante las condiciones climáticas.

