Emiten Alerta Amarilla en Chihuahua por Fuertes Vientos Tras Ingreso de Frente Frío 40

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este lunes 9 de marzo se prevé el ingreso del Frente Frío número 40 y la cuarta tormenta invernal de la temporada, por lo que se emitió alerta amarilla ante la presencia de fuertes vientos en diversas regiones del estado de Chihuahua.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan vientos sostenidos de 20 a 30 kilómetros por hora con ráfagas que podrían superar los 75 km/h principalmente en municipios del suroeste como Balleza.

Te podría interesar: Taxi Termina Volcado Tras Intentar Esquivar un Vehículo Estacionado en Ciudad Juárez

Municipios con fuertes ráfagas de viento

En otras regiones del estado, las ráfagas podrían superar los 65 km/h en municipios como:

Ocampo

Guerrero

Bocoyna

Carichí

Guachochi

Guadalupe y Calvo

Nonoava

Matamoros

Coronado

Jiménez

Mientras que en municipios del norte, noroeste, centro y sureste del estado se prevén ráfagas que podrían superar los 55 km/h.

Estas condiciones podrían provocar tolvaneras y reducción de visibilidad en tramos carreteros como:

Carretera Chihuahua–La Junta

Carretera Chihuahua–Jiménez

Prevén lluvias, granizo y posible nieve en la sierra

Además de los fuertes vientos, se pronostican lluvias dispersas a moderadas en municipios como:

Casas Grandes

Madera

Moris

Uruachi

Chínipas

También se prevén precipitaciones aisladas a dispersas en:

Ciudad Juárez

Guadalupe

Janos

Ocampo

Guazapares

Urique

Batopilas

Clima Hoy en el Estado de Chihuahua 9 de Marzo del 2026

En tanto, lluvias aisladas podrían registrarse en:

Ahumada

Ignacio Zaragoza

Gómez Farías

Guachochi

Jiménez

Camargo

Ojinaga

Las autoridades advirtieron que estas precipitaciones podrían estar acompañadas de granizo, actividad eléctrica y posible caída de aguanieve o nieve en las zonas altas de la sierra, especialmente durante la madrugada del martes.

Recomendaciones de Protección Civil

La CEPC exhortó a la población a extremar precauciones, evitar encender fogatas o realizar quemas al aire libre, proteger a personas vulnerables ante el descenso de temperaturas y mantenerse informada a través de canales oficiales.

En caso de emergencia, se recomienda comunicarse al número 911.

Historias recomendadas: