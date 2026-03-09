Emiten Alerta Amarilla en Chihuahua por Fuertes Vientos Tras Ingreso de Frente Frío 40
Protección Civil de Chihuahua emitió alerta amarilla por la llegada del frente frío 40 y la cuarta tormenta invernal, con vientos de hasta 75 km/h y posibles tolvaneras.
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este lunes 9 de marzo se prevé el ingreso del Frente Frío número 40 y la cuarta tormenta invernal de la temporada, por lo que se emitió alerta amarilla ante la presencia de fuertes vientos en diversas regiones del estado de Chihuahua.
De acuerdo con el pronóstico, se esperan vientos sostenidos de 20 a 30 kilómetros por hora con ráfagas que podrían superar los 75 km/h principalmente en municipios del suroeste como Balleza.
Municipios con fuertes ráfagas de viento
En otras regiones del estado, las ráfagas podrían superar los 65 km/h en municipios como:
- Ocampo
- Guerrero
- Bocoyna
- Carichí
- Guachochi
- Guadalupe y Calvo
- Nonoava
- Matamoros
- Coronado
- Jiménez
Mientras que en municipios del norte, noroeste, centro y sureste del estado se prevén ráfagas que podrían superar los 55 km/h.
Estas condiciones podrían provocar tolvaneras y reducción de visibilidad en tramos carreteros como:
- Carretera Chihuahua–La Junta
- Carretera Chihuahua–Jiménez
Prevén lluvias, granizo y posible nieve en la sierra
Además de los fuertes vientos, se pronostican lluvias dispersas a moderadas en municipios como:
- Casas Grandes
- Madera
- Moris
- Uruachi
- Chínipas
También se prevén precipitaciones aisladas a dispersas en:
- Ciudad Juárez
- Guadalupe
- Janos
- Ocampo
- Guazapares
- Urique
- Batopilas
En tanto, lluvias aisladas podrían registrarse en:
- Ahumada
- Ignacio Zaragoza
- Gómez Farías
- Guachochi
- Jiménez
- Camargo
- Ojinaga
Las autoridades advirtieron que estas precipitaciones podrían estar acompañadas de granizo, actividad eléctrica y posible caída de aguanieve o nieve en las zonas altas de la sierra, especialmente durante la madrugada del martes.
Recomendaciones de Protección Civil
La CEPC exhortó a la población a extremar precauciones, evitar encender fogatas o realizar quemas al aire libre, proteger a personas vulnerables ante el descenso de temperaturas y mantenerse informada a través de canales oficiales.
En caso de emergencia, se recomienda comunicarse al número 911.
