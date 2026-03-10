Hombre Resulta Lesionado Tras Ataque Armado en Ciudad Juárez

La noche del pasado lunes 9 de marzo se reportó al número de emergencias 911 un ataque armado contra un hombre, quien resultó lesionado en el cruce de las calles Estuco y Tezontle, en la colonia Vista Hermosa, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes brindados por las autoridades, vecinos del sector señalaron haber escuchado al menos cinco detonaciones de arma de fuego y posteriormente localizaron a un hombre tirado en el cruce mencionado.

Paramédicos Trasladaron al Lesionado a un Hospital

Al lugar arribaron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para asegurar la zona. En el sitio localizaron a un hombre lesionado, identificado por vecinos como “El Wero”, quien presentaba tres impactos de arma de fuego en las piernas.

Tras el hallazgo, los agentes solicitaron la presencia de paramédicos, quienes le brindaron los primeros auxilios al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Más tarde acudieron agentes de la Fiscalía General del Estado para realizar el levantamiento de evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer lo ocurrido, ya que se indicó que la víctima fue atacada con un revólver.

Hasta el momento no se cuenta con mayor información sobre los presuntos responsables; únicamente se informó que vestían de negro y huyeron del lugar tras realizar los disparos.

9 de Cada 10 Homicidios en Cd. Juárez se Realizan con Armas Traficadas Desde EUA

