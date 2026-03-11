Hallan Cuerpo de Menor de Dos Años en Terreno Baldío de Ciudad Juárez

La noche del pasado lunes 10 de marzo se reportó el hallazgo del cuerpo de un menor de aproximadamente dos años de edad, el cual se encontraba tirado en un terreno baldío ubicado en el cruce de la carretera Casas Grandes y la calle Segunda, en la colonia Kilómetro 27, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, fue un hombre dedicado a la recolección de metales quien, mientras buscaba objetos para vender, observó el cuerpo del menor, por lo que realizó el llamado al número de emergencias 911.

Menor Estaba Cubierto con una Cobija

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, así como personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes procedieron a resguardar el área.

Los agentes confirmaron que el cuerpo del niño se encontraba desvestido y cubierto con una cobija de diseño infantil y una tela negra. De acuerdo con las autoridades, el menor era de tez blanca y tenía cabello largo.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de evidencias para iniciar con las investigaciones correspondientes. El cuerpo del menor fue trasladado por personal del Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley, la cual permitirá determinar la causa de muerte.

Hasta el momento, las autoridades se encuentran a la espera de obtener más información que permita identificar al menor, así como esclarecer lo ocurrido y localizar a sus padres.

