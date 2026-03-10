Localizan Osamenta en Urique, Chihuahua; Investigan Si Corresponde a Encuestador del INEGI

La localización de una osamenta incompleta en la comunidad de Selayvo, en el municipio de Urique, Chihuahua, es investigada por autoridades estatales debido a que podría corresponder a un encuestador del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportado como desaparecido en la región.

El hallazgo fue confirmado por la Fiscalía de la Zona Occidente, que informó que el descubrimiento ocurrió durante un operativo de rastreo en la zona serrana.

Noticia relacionada: Siguen Sin Localizar a Encuestador del INEGI Desaparecido en Urique, Chihuahua

Durante las labores de búsqueda participó personal especializado, entre ellos un perito en criminalística con experiencia en la localización de fosas clandestinas. Las autoridades localizaron la osamenta en estado de dispersión, junto con diversos objetos personales y una mochila.

De acuerdo con la información preliminar, las características de las pertenencias encontradas coinciden con la pesquisa de Jorge Gabriel Zúñiga, encuestador del INEGI que fue reportado como desaparecido en esa misma región desde el mes de octubre.

Restos serán analizados en servicios periciales

La Fiscalía informó que los restos óseos y los objetos localizados fueron trasladados al área de Servicios Periciales y Ciencias Forenses en Cuauhtémoc. En ese sitio se realizarán pruebas periciales y estudios forenses que permitan confirmar la identidad de la víctima, así como determinar la causa de la muerte.

Desaparece Encuestador del INEGI en Urique, Chihuahua; Realizaba Censo de Población

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos relacionados con esta desaparición ocurrida en la región serrana del estado.

Historias recomendadas: