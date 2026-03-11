Supuesta Amenaza de Bomba Provoca Desalojo en Jardín de Niños de Ciudad Juárez

Una supuesta amenaza de bomba generó una movilización de corporaciones de seguridad y el desalojo de un jardín de niños en la colonia El Roble, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El incidente ocurrió luego de que una persona realizara una llamada al número de emergencias 911, en la que advirtió sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo en un plantel educativo del sector.

Evacúan jardín de niños tras reporte al 911

De acuerdo con los reportes, durante la llamada el interlocutor mencionó: “Es para una alerta de bomba, por si siguen investigando a la directora Laura y mandando los medios”, para posteriormente colgar.

Tras el aviso, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, junto con personal de Protección Civil y otras corporaciones, acudieron al jardín de niños Towy, ubicado en el cruce de las calles Del Ahuehuete y Aripas.

Como parte de los protocolos de seguridad, alumnos, docentes y trabajadores del plantel fueron evacuados, mientras las autoridades acordonaban el área para realizar una revisión preventiva.

Autoridades descartan presencia de explosivos

Después de inspeccionar las instalaciones del plantel, las autoridades informaron que no se localizó ningún artefacto explosivo ni objeto sospechoso. El hecho ocurre después de que padres de familia presentaran una denuncia por un presunto desfalco en el mismo plantel, situación que se encuentra bajo revisión.

Las autoridades no reportaron personas lesionadas y el plantel fue revisado para descartar cualquier riesgo.

