Segundo Lugar del Sorteo Mayor de la Lotería Nacional Cae en Delicias, Chihuahua

El municipio de Delicias, Chihuahua, resultó beneficiado en el Sorteo Mayor número 4005 de la Lotería Nacional, luego de que el segundo premio, con un monto de 2 millones 550 mil pesos, fuera vendido en esta ciudad.

El sorteo se realizó la noche del martes 10 de marzo a las 20:00 horas, con una bolsa total de 21 millones de pesos para el premio mayor, distribuido en tres series. El premio mayor correspondió al número 36260, dividido en tres series:

Serie 1: enviada para su venta a la Ciudad de México , en el expendio local número 1027.

, en el expendio local número 1027. Serie 2: distribuida en Acapulco de Juárez .

. Serie 3: disponible a través de canales electrónicos.

Resultado Premio Sorteo Mayor 4005 Lotería Nacional de Hoy 10 de Marzo del 2026

Segundo premio se vendió en Delicias

El segundo premio, por 2 millones 550 mil pesos, correspondió al número 52991. En este caso, las series uno y dos fueron enviadas para su venta a Delicias, Chihuahua, mientras que la serie tres se comercializó mediante plataformas electrónicas.

Además, la Lotería Nacional informó que los reintegros aplican para los billetes con terminaciones 0, 1 y 1. La institución felicitó a los ganadores del sorteo y recordó que los resultados oficiales pueden consultarse a través de sus canales oficiales.

