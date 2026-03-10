Guachochi Tendrá el Primer Acuario del Estado de Chihuahua; ¿Cuándo lo Inauguran?

El primer acuario del estado de Chihuahua está listo para iniciar operaciones en el municipio de Guachochi. La Secretaría de Turismo de Chihuahua informó que el acuario “Rochí” será inaugurado en las próximas semanas como parte de un nuevo atractivo turístico para la región serrana.

El acuario se ubica dentro del parque ecológico “Pies Ligeros”, un proyecto turístico en el que el Gobierno del Estado invirtió 15 millones de pesos, además de recursos aportados por el municipio.

De acuerdo con las autoridades, el nombre “Rochí”, que significa pez en lengua rarámuri, fue elegido en honor a la trucha, una de las especies emblemáticas de la región. El secretario de Turismo, Edibray Gómez, explicó que el espacio ofrecerá diversas experiencias para los visitantes.

“Tendremos ajolotes y un reptiliario, será el único parque de aventura que está dentro de una ciudad y que culmina en el sistema barranqueño que viene desde la Sinforosa. Ahí se tiene el criadero de truchas enseguida del mismo acuario”, señaló.

Espacio contará con criadero de truchas y especies acuáticas

El funcionario detalló que el complejo contará con la presencia de un biólogo marino y un criadero donde actualmente existen más de cinco mil crías de trucha, lo que permitirá a los visitantes conocer más sobre la biodiversidad acuática de la región.

Además, el parque incluirá ajolotes y un reptiliario, convirtiéndose en una experiencia turística y educativa única en el estado. Las autoridades indicaron que los costos de acceso serán definidos por el municipio y se darán a conocer una vez que se acerque la fecha oficial de inauguración.

