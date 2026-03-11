Hombre es Asesinado a Balazos en la Colonia José Suleimán en Ciudad Juárez

Un hombre fue asesinado a balazos en calles de la colonia José Suleimán, en Ciudad Juárez, hecho que provocó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad en el sector.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue atacada por sujetos armados y quedó sin vida debajo de una camioneta tipo pickup de color blanco tras la agresión.

Vecinos escucharon al menos cinco detonaciones

El ataque se registró en el cruce de las calles Puerto de Copey y Portal de Arándanos, donde vecinos del sector reportaron haber escuchado al menos cinco detonaciones de arma de fuego. Tras el reporte al número de emergencias 911, elementos policiacos acudieron al lugar y localizaron a la víctima sin signos vitales.

La zona fue acordonada por agentes de seguridad, mientras personal de la fiscalía, junto con peritos en criminalística, realizó el procesamiento de la escena y el levantamiento de evidencias.

Hasta el momento no se ha informado sobre la identidad de la víctima, ni sobre personas detenidas relacionadas con este hecho violento ocurrido en esta zona de la ciudad.

