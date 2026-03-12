Catean Tres Viviendas en la Colonia Chaveña de Ciudad Juárez y Aseguran Dos Vehículos

La mañana de este jueves 12 de marzo se llevaron a cabo tres cateos en viviendas contiguas ubicadas en el cruce de las calles 5 de Febrero y Mauricio Corredor, en la colonia Chaveña, en Ciudad Juárez, las cuales pertenecen al mismo propietario.

Hasta el lugar arribaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional, quienes se encargaron de implementar un perímetro de seguridad en la zona.

De igual manera, se solicitó el apoyo de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses para resguardar evidencias que, de acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, estarían relacionadas con los delitos de robo y lesiones.

Localizan Mascotas y Aseguran Dos Vehículos

En uno de los tres domicilios se indicó que era utilizado como local para la venta de objetos de segunda mano; el segundo era habitado por al menos cuatro personas y el tercero fue donde se localizaron seis mascotas, entre ellas dos perros adultos y cuatro cachorros, los mismos que fueron resguardados por la Dirección de Atención y Bienestar Animal.

Posteriormente, se informó que también fueron asegurados dos vehículos, de los cuales no se han brindado mayores detalles ni se ha confirmado si están implicados en algún otro delito.

Cabe mencionar que en el lugar no se reportaron personas detenidas ni la colocación de sellos de aseguramiento. Se espera que, una vez que concluyan las investigaciones, las autoridades brinden más información sobre el caso.

