Motociclista Resulta Lesionado Tras Chocar Contra Muro de Contención en Ciudad Juárez

La madrugada de este jueves 12 de marzo se registró un accidente vial en el que un motociclista resultó lesionado tras impactarse contra un muro de contención ubicado sobre la calle Libramiento Regional, en el fraccionamiento Hacienda de las Torres Universidad, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, el conductor de la motocicleta circulaba aparentemente a exceso de velocidad sobre la vialidad antes mencionada. Sin embargo, no se percató de que la calle se encontraba cerrada debido a la instalación de nuevos semáforos en el sector.

Lo que provocó que el motociclista terminara impactándose contra un muro de contención que había sido colocado para desviar el tráfico hacia la calle Hacienda El Remanso.

Paramédicos Trasladaron al Motociclista a un Hospital

Al lugar acudieron elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial, quienes realizaron el peritaje correspondiente y aseguraron la motocicleta.

El conductor resultó lesionado tras el impacto, por lo que fue necesaria la presencia de paramédicos de Rescate, quienes le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un hospital para una valoración médica más completa.

