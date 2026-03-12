Localizan Cuerpo Inhumado de Forma Clandestina en Patio de una Vivienda en Ciudad Juárez

Durante la mañana de este jueves 12 de marzo se llevaron a cabo varios cateos en distintos puntos de la ciudad. El más reciente se registró en el domicilio marcado con el número 352 de la calle Libia, entre las calles Gaspar Sandoval y José de Iturrigaray, en la colonia Campestre Virreyes, en Ciudad Juárez.

La orden fue ejecutada por personal de la Comisión Local de Búsqueda, agentes de la Agencia Estatal de Investigación, elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como personal de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, con apoyo de agentes caninos.

Agente Canino ayudó a Localizar Cuerpo Enterrado

Tras ingresar al lugar, uno de los agentes caninos marcó un punto en el patio del domicilio, por lo que los elementos comenzaron a realizar excavaciones en el área. Como resultado, localizaron un cuerpo inhumado de forma clandestina.

Al lugar arribó una unidad del Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley que permitirá determinar la causa real de la muerte.

Hasta el momento solo se ha dado a conocer que se trata del cuerpo de un hombre; sin embargo, las autoridades no han brindado más detalles sobre la víctima. Se espera que, una vez que concluyan las investigaciones, se pueda determinar su identidad.

