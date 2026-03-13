5 Chihuahuenses son Hospitalizados Tras Accidente Cuando Regresaban de Torneo de Taekwondo

Un grupo de 14 chihuahuenses que regresaba de un torneo de taekwondo en Las Vegas sufrió un accidente carretero en Nuevo México, luego de que un conductor presuntamente a exceso de velocidad los sacara del camino a la altura de Deming.

De acuerdo con los testimonios de los propios afectados, la camioneta en la que viajaban dio varias vueltas tras salir de la carretera, generando momentos de pánico entre los tripulantes.

Uno de los pasajeros, Isaac Rojas Padilla, recordó los instantes posteriores al percance mientras buscaba a algunos de sus compañeros en la oscuridad.

“Recuerdo las vueltas de la camioneta, los gritos de la gente y lo primero fue tratar de buscar a los chamacos; no encontrar a Eva y a Juan Pablo al principio eso me puso mal. Recuerdo salir y empezarlos a buscar en la oscuridad” mencionó.

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Por su parte, Joel Bustamante Ramírez, otra de las víctimas, señaló que se encontraba dormido cuando ocurrió el accidente.

“Lo que recuerdo es ir dormido y de pronto ya estábamos girando entre gritos; cierro los ojos y lo recuerdo. Ahorita tengo un poco de molestia, se me cansa el hombro y el cuello”.

Cinco lesionados permanecen hospitalizados

De los 14 ocupantes del vehículo, cinco resultaron con lesiones que requirieron hospitalización, mientras que nueve lograron regresar a casa, aunque con algunas heridas.

Los lesionados que permanecen hospitalizados en El Paso son Juan Pablo, Eva, Jacqueline y Regina, mientras que la maestra Ana Romero recibe atención médica en un hospital de Ciudad Juárez.

Familiares y amigos habilitaron una cuenta a nombre de Imelda Vargas para recibir apoyo económico y ayudar a cubrir los gastos derivados del accidente. Uno de los testimonios también indicó que Eva sería sometida a cirugía, debido a una lesión en la columna.

“Tiene una fisura en la vértebra lumbar, le van a poner una placa y tornillos; luego es esperar a que se desinflame la cadera porque tiene un nervio oprimido y por eso no siente una pierna”.

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Mientras tanto, el seguro del presunto responsable del accidente se encuentra en proceso de respuesta. A pesar de la gravedad del percance, algunos de los jóvenes deportistas señalaron que la experiencia les dejó una reflexión sobre la vida y su futuro en el deporte.

“Es un milagro que sigamos aquí, esto me impulsa a salir adelante”, expresó Joel Bustamante Ramírez.

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