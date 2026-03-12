Diócesis de El Paso, Texas, se Declara en Bancarrota Tras Demandas por Abuso Contra Menores

La Diócesis de El Paso, Texas, se declaró en bancarrota como parte de una presunta estrategia legal tras enfrentar 12 demandas por abuso sexual contra menores, presuntamente cometidos por sacerdotes entre los años 1956 y 1982.

De acuerdo con abogados que representan a las víctimas, esta medida forma parte del proceso judicial para atender las reclamaciones relacionadas con estos casos.

Diócesis de El Paso, Texas, se Declara en Bancarrota Tras Demandas por Abuso

Obispo asegura que buscan un proceso menos doloroso para víctimas

El obispo de la diócesis, Mark Seitz, señaló que la intención es llevar el proceso legal de la forma menos confrontativa posible para quienes denunciaron los abusos.

“Estamos tratando de llevar este proceso lo menos contencioso y doloroso para los sobrevivientes de abuso y a todos los involucrados”, mencionó. El líder religioso también reconoció que los recursos económicos de la diócesis son limitados, situación que influye en el desarrollo del proceso legal.

El abogado de las víctimas, Levi Monagle, explicó que la bancarrota permitirá determinar qué recursos económicos existen para compensar a quienes denunciaron los abusos.

“Básicamente la diócesis está diciendo que no pueden pagar o compensar a todas estas víctimas de abuso y al daño que se les hizo de pequeños y que nos tenemos que sentar con ellos en la corte de bancarrota y conocer cuánto dinero está disponible para compensarlos” comentó el abogado.

Diócesis afirma que no ha recibido denuncias recientes

En un comunicado difundido por la diócesis, el obispo indicó que la institución publicó una lista de sacerdotes y religiosos que ejercieron su ministerio desde 1950 y que han sido acusados de manera creíble de abuso sexual contra menores.

El líder religioso expresó además que su corazón está con las víctimas, al reconocer que algunos miembros del clero cometieron abusos. La diócesis también informó que desde 1999 no ha recibido reportes de abuso sexual cometidos por sacerdotes activos.

En los documentos difundidos se menciona que 14 sacerdotes involucrados estaban incardinados en la diócesis, de los cuales siete ya fallecieron. Asimismo, se indica que otros religiosos señalados pertenecían a diferentes diócesis, aunque también ejercieron su ministerio en la región.

El abogado Monagle explicó que el proceso de bancarrota podría limitar el tiempo disponible para que otras posibles víctimas presenten denuncias, por lo que hizo un llamado a quienes aún no han hablado.

“Nuestro mensaje a los sobrevivientes es muy simple: si han querido contar su historia en la corte y bajo la ley, necesitamos hacerlo ahora; es un proceso confidencial”.

