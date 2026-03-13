Localizan Cuerpo Envuelto en Plástico al que Intentaron Prenderle Fuego en Ciudad Juárez

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado la mañana de este viernes 13 de marzo, en Ciudad Juárez, luego de que un ciudadano que realizaba ejercicio en la zona reportó el hallazgo al número de emergencias 911.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue encontrada envuelta en plástico y con signos de que intentaron prenderle fuego, por lo que de inmediato se solicitó la presencia de las autoridades.

Te podría interesar: 5 Chihuahuenses son Hospitalizados Tras Accidente Cuando Regresaban de Torneo de Taekwondo

¿Dónde ocurrió el hallazgo?

El hallazgo se registró en el cruce de la avenida Francisco Villarreal Torres y el bulevar Juan Pablo Segundo, donde arribaron elementos de la Policía Municipal para atender el reporte.

Los agentes procedieron a asegurar y acordonar la escena, mientras se notificaba a las autoridades investigadoras para iniciar con las diligencias correspondientes. Hasta el momento, las autoridades únicamente informaron que la víctima es un hombre, sin que se hayan dado a conocer más detalles sobre su identidad.

Aseguran Armas Largas, Municiones y Vehículos con Reporte de Robo en Hidalgo del Parral

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicarán los estudios y la necropsia de ley con el fin de determinar la causa de muerte e iniciar el proceso de identificación.

Historias recomendadas: