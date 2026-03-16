Continúan Difundiendo Retrato Hablado de Menor de 2 Años Hallado Sin Vida en Cd. Juárez

Autoridades de Ciudad Juárez continúan difundiendo el retrato hablado de un menor de aproximadamente dos años que fue localizado sin vida el pasado martes 10 de marzo en un terreno baldío ubicado en las inmediaciones de la calle Segunda y la carretera a Casas Grandes, en la colonia Kilómetro 27.

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El menor fue localizado durante la madrugada por un hombre dedicado a la recolección de metales, quien mientras buscaba objetos para vender encontró el cuerpo del pequeño. De acuerdo con los primeros reportes, el niño se encontraba desvestido y presentaba algunas mordidas en el cuerpo.

Continúan Operativos de Rastreo en la Zona

Según lo informado por las autoridades, durante el fin de semana se desplegaron operativos de rastreo y se colocaron pesquisas en las zonas aledañas al lugar donde fue localizado el cuerpo, con el objetivo de que vecinos del sector puedan ayudar a identificar a los padres.

Hasta el momento no se ha logrado ubicar a familiares del niño para avanzar en las investigaciones, por lo que las autoridades pidieron a la comunidad que, si cuentan con información que ayude a identificarlo, se comuniquen al 911 o a la Comisión Local de Búsqueda del Estado de Chihuahua a los teléfonos (614) 429 3300, extensión 11343, y (656) 629 3300, extensiones 56923 y 56924.

Revelan Causa de Muerte de Menor de Dos Años Hallado en Terreno Baldío de Cd. Juárez

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