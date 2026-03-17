Adulto Mayor Resulta Lesionado Tras Incendio en Vivienda en la Colonia Fernando Baeza

La madrugada de este martes 17 de marzo se reportó al número de emergencias 911 el incendio de una vivienda en la colonia Fernando Baeza, en Ciudad Juárez, el cual dejó a un adulto mayor lesionado.

Podría Interesarte: Persecución en Ciudad Juárez por Presunta Privación de la Libertad de Menor de 8 Años

De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, fueron vecinos del sector quienes reportaron el incendio de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Margarito Herrera y Bernardo Norzagaray, donde aparentemente se encontraba una persona al interior.

Bomberos Sofocan el Fuego y Rescatan a Hombre

Tras el llamado, arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes acordonaron la calle Margarito Herrera. Posteriormente, llegaron tres unidades y una cisterna del Heroico Cuerpo de Bomberos para sofocar el fuego y rescatar al hombre.

En el lugar, paramédicos le brindaron los primeros auxilios a un hombre de aproximadamente 70 años de edad, quien presentaba quemaduras de primer grado, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. Hasta el momento, no se ha dado a conocer qué fue lo que provocó el incendio; se espera que, una vez concluido el peritaje, se brinde más información al respecto.

Historias recomendadas: