Persecución en Ciudad Juárez por Presunta Privación de la Libertad de Menor de 8 Años

La noche del pasado 16 de marzo se registró una persecución en calles del fraccionamiento Hacienda de las Torres, en Ciudad Juárez, en la que participaron al menos 10 unidades de la Policía Municipal tras una aparente privación de la libertad de una menor de 8 años de edad.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Alazán y Hacienda de la Noria, cuando el tío de la menor la tomó y la subió a un vehículo color rojo para posteriormente huir con ella con rumbo desconocido, por lo que rápidamente familiares realizaron el reporte al número de emergencias 911.

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Tras el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal lograron ubicar el vehículo del presunto responsable e iniciaron una persecución que concluyó en el cruce de las calles Arquitectos y Ramón Rayón, donde oficiales lograron cerrarle el paso, provocando que el vehículo se impactara contra la unidad.

Presunto Responsable y Agente Municipal Resultan Lesionados Tras el Choque

Tras el impacto, fue necesario solicitar la presencia de paramédicos para brindar atención médica al presunto responsable y a un elemento de la Policía Municipal, quienes presentaron lesiones leves, mientras que la menor resultó ilesa.

Finalmente, en el lugar, el hombre, quien hasta el momento no ha sido identificado, quedó en calidad de detenido y será puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal.

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