Localizan Restos Humanos en Los Ojitos; Corresponden a Un Hombre en Ciudad Juárez

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua confirmó que los restos humanos localizados en el fraccionamiento Los Ojitos corresponden a un hombre, en hechos registrados en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El hallazgo ocurrió en el cruce del Periférico Camino Real y la calle Vista Palma, donde autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes.

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Los restos no estaban completos

De acuerdo con el informe oficial, la osamenta localizada no estaba completa, ya que correspondía únicamente de la cadera hacia abajo. En el lugar también fueron aseguradas diversas prendas de vestir como parte de la evidencia, entre ellas:

Pantalonera color negro

Playera color rojo

Calcetines largos color gris

Tenis color blanco

Gorra color gris

El personal de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses continúa con la realización de diversos estudios para obtener el perfil genético de los restos, con el objetivo de lograr su identificación y determinar si la víctima contaba con algún reporte de ausencia.

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Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el caso.

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