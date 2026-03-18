¿Cómo Ir Gratis a la Experiencia Inmersiva de la Virgen de Guadalupe en Chihuahua?

Una experiencia de realidad virtual sobre la Virgen de Guadalupe estará disponible para el público en Chihuahua, como una nueva forma de acercar la fe a través de la tecnología.

El proyecto es impulsado por la asociación "Somos Huella", encabezada por el Padre Alberto Soto, quien destacó que se trata de una propuesta innovadora creada completamente en el estado de Chihuahua.

El proyecto ofrece una recreación inmersiva de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, utilizando tecnología de realidad virtual en formato 360° y estereoscópico, lo que permite a los asistentes estar dentro de la historia.

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A diferencia de una proyección tradicional, los usuarios no solo observan, sino que se convierten en parte de la narrativa, recorriendo escenarios de cómo fue el encuentro de Juan Diego con la Virgen de Guadalupe.

Un proyecto hecho en Chihuahua

De acuerdo con sus creadores, esta producción es pionera en su tipo y fue realizada con talento local en colaboración con una productora audiovisual. El objetivo es generar contenido con valor social y espiritual, ofreciendo una alternativa distinta en medio del contexto actual.

Los organizadores invitan a la ciudadanía a aprovechar esta actividad gratuita, que busca combinar tecnología, cultura y reflexión en un solo espacio.

¿Dónde y cuándo será la experiencia?

La experiencia estará abierta en Chihuahua capital, a partir de este viernes 20 de marzo hasta el domingo 5 de abril en el Centro de Desarrollo Cultural, ubicado en el centro de la ciudad, frente a la Catedral.

El horario será:

De 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde

Debido a que la experiencia tiene una duración aproximada de 40 minutos, el acceso será por bloques, similar a funciones de cine, para participar es necesario acceder a la aplicación o enlace disponible de Somos Huella y apartar tu lugar de manera gratuita.

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