Menor de 2 Años Hallado Sin Vida en Ciudad Juárez: Cronología del Caso y lo Que Se Sabe

Han transcurrido algunos días desde el hallazgo de un menor de dos años entre matorrales y basura. El cuerpo fue encontrado por un hombre que se encontraba recolectando botes de aluminio y metal para su comercialización, en un terreno baldío de Ciudad Juárez ubicado en las inmediaciones de la carretera a Casas Grandes y la calle Segunda.

Nota Relacionada: Hallan Cuerpo de Menor de Dos Años en Terreno Baldío de Ciudad Juárez

En el sitio, peritos de la Fiscalía General del Estado aseguraron como parte de las evidencias un trozo de tela color negro con dibujos blancos y una cobija infantil color azul con flechas blancas.

Cronología del Menor Hallado Sin Vida en Ciudad Juárez

10 de marzo

Un ciudadano reporta el hallazgo del cuerpo de un menor dentro de un costal, en un terreno baldío de la zona del kilómetro 27.

11 de marzo

Agentes de diversas corporaciones policiacas realizan operativos y se entrevistan con habitantes del sector en busca de información.

12 de marzo

La Fiscalía de Distrito Zona Norte confirmó que la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico.

15 de marzo

La Comisión Local de Búsqueda difundió una recreación del rostro del menor con la finalidad de que la comunidad ayude a identificarlo.

17 de marzo

Personal de la Agencia Estatal de Investigación informó que se solicitó la colaboración de fiscalías de otros estados ante la posibilidad de que se trate de un menor migrante.

Menor Continúa Sin Ser Reclamado o Identificado

Como parte de los trabajos para lograr la identificación, se han revisado registros en hospitales y clínicas de la ciudad para verificar si existía algún reporte relacionado con el menor; sin resultados hasta el momento..

El cuerpo permanece en las instalaciones del Servicio Médico Forense, ya que nadie ha acudido a reclamarlo; sin embargo, en redes sociales se difundió una publicación en la que usuarios señalan la intención de acudir a la Fiscalía para reclamar el cuerpo del menor y darle una sepultura digna, ya que, de no ser así, podría terminar en la fosa común.

Nota Relacionada: Continúan Difundiendo Retrato Hablado de Menor de 2 Años Hallado Sin Vida en Ciudad Juárez

Por ello, autoridades piden a la comunidad que, si cuentan con información, se comuniquen a la Comisión de Búsqueda a través de los números (614) 429-3300 ext. 11343, (656) 629-3300 ext. 56923 y 56924, o bien a las líneas de emergencia 911 o 089 de denuncia anónima.

Revelan Causa de Muerte de Menor de Dos Años Hallado en Terreno Baldío de Ciudad Juárez

Historias recomendadas: