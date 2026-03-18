Requisitos de Admisión a la UACH en 2026: Paso a Paso, Cómo Tramitar Ficha y Fechas Clave

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) abrió su proceso de admisión 2026, por lo que aspirantes ya pueden tramitar su ficha para ingresar a alguna de sus carreras. El registro estará disponible del 17 de marzo al 4 de mayo de 2026 hasta las 13:00 horas, y deberá realizarse completamente en línea.

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¿Cómo tramitar la ficha de admisión?

Para iniciar tu proceso debes ingresar al portal oficial de fichas de la UACH y seguir estos pasos:

Seleccionar la opción de nueva ficha

Ingresar tu CURP y validarla automáticamente

Elegir la facultad, carrera y modalidad

Llenar la solicitud y descargar tu ficha de ingreso

En caso de ser extranjero, la universidad cuenta con un apartado específico de orientación dentro del mismo portal.

¿Cuáles son los costo y formas de pago?

El costo de la ficha de admisión es de 1,080 pesos mexicanos, y deberá cubrirse dentro del mismo periodo de registro.

Las opciones de pago son:

Caja única de la UACH : con ficha impresa y pago en efectivo o tarjeta

: con ficha impresa y pago en efectivo o tarjeta Pago en línea : a través del portal del banco BBVA

: a través del portal del banco BBVA Pago en banco: mediante ficha de depósito en Banco Santander (solo efectivo)

Para pagos en línea o banco, es necesario verificar el depósito 24 horas después en el portal de consulta de ficha, donde también se asignará el lugar de examen o detalles de aplicación.

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Examen de admisión: fechas y requisitos

Para la modalidad presencial, el examen se aplicará el 19 de junio de 2026 a las 8:00 a.m.

Los aspirantes deberán llevar:

Identificación oficial con fotografía

Ficha de admisión

Comprobante de pago

Lápiz No. 2 o 2 ½

Calculadora simple

Mientras que para quienes elijan la modalidad virtual, deberán cumplir primero con un examen de práctica obligatorio el 12 de junio a las 9:00 a.m. y el examen oficial será el 19 de junio de 2026 a las 9:00 a.m.

Además, deberán contar con:

Identificación oficial

Ficha de admisión

Comprobante de pago

La plataforma habilitará desde el 11 de junio los datos de acceso y especificaciones técnicas.

Recomendaciones para aspirantes

La UACH recomienda a los interesados:

Realizar el trámite con anticipación

Verificar correctamente sus datos

Consultar constantemente la plataforma oficial

En caso de problemas con el pago, la universidad habilitó atención telefónica y por correo electrónico para brindar apoyo durante el proceso.

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