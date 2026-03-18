Requisitos de Admisión a la UACH en 2026: Paso a Paso, Cómo Tramitar Ficha y Fechas Clave
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La UACH abrió su proceso de admisión 2026. Consulta fechas, costos, requisitos y paso a paso para tramitar tu ficha y presentar el examen.
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La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) abrió su proceso de admisión 2026, por lo que aspirantes ya pueden tramitar su ficha para ingresar a alguna de sus carreras. El registro estará disponible del 17 de marzo al 4 de mayo de 2026 hasta las 13:00 horas, y deberá realizarse completamente en línea.
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¿Cómo tramitar la ficha de admisión?
Para iniciar tu proceso debes ingresar al portal oficial de fichas de la UACH y seguir estos pasos:
- Seleccionar la opción de nueva ficha
- Ingresar tu CURP y validarla automáticamente
- Elegir la facultad, carrera y modalidad
- Llenar la solicitud y descargar tu ficha de ingreso
En caso de ser extranjero, la universidad cuenta con un apartado específico de orientación dentro del mismo portal.
¿Cuáles son los costo y formas de pago?
El costo de la ficha de admisión es de 1,080 pesos mexicanos, y deberá cubrirse dentro del mismo periodo de registro.
Las opciones de pago son:
- Caja única de la UACH: con ficha impresa y pago en efectivo o tarjeta
- Pago en línea: a través del portal del banco BBVA
- Pago en banco: mediante ficha de depósito en Banco Santander (solo efectivo)
Para pagos en línea o banco, es necesario verificar el depósito 24 horas después en el portal de consulta de ficha, donde también se asignará el lugar de examen o detalles de aplicación.
Examen de admisión: fechas y requisitos
Para la modalidad presencial, el examen se aplicará el 19 de junio de 2026 a las 8:00 a.m.
Los aspirantes deberán llevar:
- Identificación oficial con fotografía
- Ficha de admisión
- Comprobante de pago
- Lápiz No. 2 o 2 ½
- Calculadora simple
Mientras que para quienes elijan la modalidad virtual, deberán cumplir primero con un examen de práctica obligatorio el 12 de junio a las 9:00 a.m. y el examen oficial será el 19 de junio de 2026 a las 9:00 a.m.
Además, deberán contar con:
- Identificación oficial
- Ficha de admisión
- Comprobante de pago
La plataforma habilitará desde el 11 de junio los datos de acceso y especificaciones técnicas.
Recomendaciones para aspirantes
La UACH recomienda a los interesados:
- Realizar el trámite con anticipación
- Verificar correctamente sus datos
- Consultar constantemente la plataforma oficial
En caso de problemas con el pago, la universidad habilitó atención telefónica y por correo electrónico para brindar apoyo durante el proceso.
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