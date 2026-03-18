Detienen a Hombre por Presuntamente Intentar Sustraer a su Sobrina en Ciudad Juárez

Autoridades de Ciudad Juárez dieron a conocer que un hombre detenido por su presunta responsabilidad en el intento de sustracción de una menor, hecho que derivó en una persecución policiaca registrada el pasado 16 de marzo.

El detenido fue identificado como Daniel "N", de 25 años de edad, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez.

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Intentó llevarse a su sobrina sin consentimiento

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Alazán y Hacienda de la Noria, en la colonia Hacienda de las Torres, cuando la madre de la menor solicitó apoyo al número de emergencias 911.

De acuerdo con el reporte, el sujeto presuntamente intentaba subir a su sobrina de ocho años a un vehículo rojo sin autorización, lo que generó la intervención de las autoridades.

Tras el señalamiento, el presunto responsable intentó huir, lo que desató una persecución por varias calles de la ciudad. Finalmente, fue detenido en el cruce de Ramón Rayón y Arquitectos, en el fraccionamiento Horizontes del Sur.

La menor fue localizada sana y salva, y posteriormente trasladada al área de Trabajo Social de la corporación. Ahí se activaron los protocolos correspondientes para su reintegración con la familia. Las autoridades continúan con el seguimiento legal del caso para determinar la situación jurídica del detenido.

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