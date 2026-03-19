Identifican a Eitan Daniel, Menor Hallado Sin Vida en Baldío de Ciudad Juárez; Detienen a 5

Durante la mañana de este jueves 19 de marzo, a través de una rueda de prensa de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, encabezada por el secretario Gilberto Loya, se dieron a conocer más detalles del caso del menor localizado sin vida el 10 de marzo en un terreno baldío de la colonia Kilómetro 27, en Ciudad Juárez.

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De acuerdo con la información oficial, el menor respondía al nombre de Eitan Daniel, de un año y seis meses de edad, y sufría violencia constante, ya que presentaba golpes antiguos. Además, presuntamente era dejado amarrado de forma recurrente, lo que le provocó desgaste en uno de sus tobillos; asimismo, las autoridades investigan un posible abuso sexual.

Detienen a Cinco Personas Relacionadas con el Caso de Eitan

Por estos hechos, fueron detenidas cinco personas. Se trata de Brian Adrián, padre del menor y originario de El Paso, Texas, quien presuntamente ya contaba con antecedentes por delitos contra la salud.

También fueron detenidas la madre, identificada como Vianney Esmeralda; Erika, de 44 años, abuela materna; Valeria, de 70 años, bisabuela, ambas originarias del estado de Durango; así como un tío materno de nombre Rosendo, de 48 años.

Autoridades Resguardan a Otro Menor

Durante el operativo, fue localizado un segundo menor, de dos años y siete meses, hermano de Eitan, quien fue puesto a disposición del personal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para recibir atención inmediata y determinar si presenta algún tipo de maltrato.

¿Cuándo Ocurrió la Detención?

La detención se llevó a cabo el miércoles 18 de marzo, durante un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía General del Estado. Fue mediante entrevistas y el análisis de cámaras de videovigilancia que las autoridades lograron rastrear la ruta utilizada por los presuntos responsables para abandonar el cuerpo del menor, incluyendo los medios de transporte empleados, como un vehículo particular y el transporte público Juárez Bus.

Hasta el momento, se informó que los presuntos responsables se encuentran detenidos por diversos delitos. No obstante, las autoridades trabajan para obtener una orden de aprehensión que les permita enfrentar cargos por homicidio y omisión de cuidados.

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