Hombre es Baleado Dentro de su Casa en la Colonia Hidalgo de Ciudad Juárez

Un hombre fue localizado con lesiones producidas por proyectil de arma de fuego al interior de un domicilio en la colonia Hidalgo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que generó una movilización policiaca en la zona.

El hecho fue reportado al número de emergencias, luego de que un vecino indicó haber escuchado varias detonaciones. Al salir de su vivienda para verificar la situación, observó la puerta abierta de una casa ubicada en el cruce de las calles Pedro San Varela y Colombia.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar y confirmaron el hallazgo de un masculino con heridas de arma de fuego dentro del inmueble, por lo que procedieron a resguardar la escena.

Trasladan a lesionado a hospital; no hay detenidos

Paramédicos brindaron los primeros auxilios al hombre lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.

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Hasta el momento, no se reportan personas detenidas en relación con este hecho, mientras que las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

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