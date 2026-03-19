Caso Jasiel en Chihuahua: Aplazan Audiencia Contra Padrastro Acusado del Asesinato del Menor

El asesinato de un menor de 9 años, identificado como Jasiel Giovanny C. L., ocurrido en julio de 2025, continúa generando impacto en Chihuahua, luego de que la audiencia intermedia del caso fuera aplazada hasta el mes de abril.

De acuerdo con información de la Fiscalía, el menor presuntamente fue asesinado por su padrastro, Abraham Alejandro "N", y su cuerpo fue localizado en un terreno baldío con aparentes signos de violencia, en la ciudad de Chihuahua.

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El pasado martes se tenía programada la audiencia intermedia; sin embargo, esta fue diferida a petición de la defensa del imputado, quien permanece recluido en el CERESO femenil de la capital, luego de solicitar ser reconocido legalmente como mujer tras un cambio de género realizado recientemente.

Podrían solicitar juicio abreviado en el caso

La Fiscalía informó que existe la posibilidad de que la defensa solicite un juicio abreviado, aunque hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles debido a que el caso se mantiene bajo reserva para proteger el proceso de investigación.

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Será en abril cuando se determine si el imputado enfrentará un juicio oral o si el proceso se resolverá mediante un procedimiento abreviado, en uno de los casos que más atención ha generado en el estado por la gravedad de los hechos.

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