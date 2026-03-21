Padres de Eitan Daniel Quedan Libres Tras Primera Audiencia por Drogas en Ciudad Juárez

La mañana de este sábado 21 de marzo fueron trasladados a Ciudad Judicial Vianey Esmeralda, de 23 años, y Brian Adrián, de 26, padres de Eitan, el menor de 1 año y 6 meses que fue encontrado sin vida en Ciudad Juárez.

La primera audiencia contra la pareja se realizó a las 10:00 de la mañana en la sala 10, por delitos contra la salud, luego de que durante su detención se les localizaran drogas: 19.5 gramos de marihuana a Vianey Esmeralda y 1.5 gramos de cocaína a Brian Adrián.

Quedan en Libertad con Medidas Cautelares

Durante la audiencia se determinó que, al no tratarse de un delito grave, ambos quedarían en libertad. El juez les impuso como medida cautelar la firma mensual, además de fijar una nueva audiencia para el próximo 25 de marzo, donde se definirá su vinculación o no a proceso penal por este delito.

¿Qué Pasará con el Delito de Homicidio?

Tras concluir la primera audiencia, se abrió una nueva carpeta de investigación por el delito de homicidio, por lo que se espera que agentes de la Fiscalía General de Distrito Zona Norte, ejecuten una orden de aprehensión en contra de la pareja. La orden sería por el delito de homicidio calificado con penalidad agravada, cometido en perjuicio de Eitan Daniel, de 1 año y 6 meses de edad.

En cuanto a otros tres familiares del menor, identificados como Ericka, Valeria y Raúl Rosendo, el viernes 20 de marzo recuperaron su libertad, tras no comprobarse su participación en los hechos.

Avances en la Investigación del Caso Eitan

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, Vianey Esmeralda habría trasladado al menor aproximadamente 34 kilómetros desde su vivienda hasta el terreno baldío donde fue localizado sin vida, con el fin de abandonar el cuerpo.

Asimismo, las investigaciones han establecido que el menor presuntamente era amarrado de un pie en el baño en repetidas ocasiones por su madre, cuando lloraba o pedía comida. Se indicó que fue en ese mismo lugar donde el niño habría sido golpeado hasta privarlo de la vida.

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