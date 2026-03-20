Entregan Cuerpo de Eitan Daniel a su Familia Paterna Tras su Asesinato en Ciudad Juárez

Durante la mañana de este viernes 20 de marzo fue entregado el cuerpo de Eitan Daniel, de un año y seis meses de edad, a su abuela paterna. El menor fue localizado sin vida el pasado 10 de marzo en un terreno baldío de la colonia Kilómetro 27, en Ciudad Juárez.

Los restos de Eitan arribaron a una vivienda ubicada en la calle Peral, en la colonia Fronteriza, cerca de donde fue asesinado. El traslado se realizó a bordo de una carroza en un ataúd de color blanco, donde familiares y seres más cercanos se reunieron para darle el último adiós.

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Dentro del domicilio fue colocado el féretro junto a una fotografía del menor y arreglos florales; se informó que tras el velorio, el cuerpo del menor será trasladado al panteón Jardines del Recuerdo, donde será sepultado. Mientras tanto, la familia paterna de Eitan exige justicia tras su asesinato y pidió a la ciudadanía respeto ante la difícil situación que atraviesan.

Cuerpo de Eitan Daniel fue Entregado 10 Días Después

Tras la localización del menor sin vida el pasado lunes 10 de marzo, su cuerpo permaneció días sin ser reclamado. Fue hasta el 13 de marzo cuando la Comisión Local de Búsqueda difundió una recreación de su rostro con el objetivo de que la comunidad ayudara a identificarlo.

Casa de Eitan Daniel Sigue Acordonada Tras su Asesinato en Ciudad Juárez

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