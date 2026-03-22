Automovilista Es Interceptado y Agredido por 3 Sujetos en Isabel La Católica en Centro Histórico

Un automovilista que circulaba por el Centro Histórico de la Ciudad de México registró, mediante una cámara de tablero, una agresión directa ocurrida en la calle Isabel La Católica, casi al cruce con República de Uruguay.

En las imágenes se observa cómo un vehículo Volkswagen Polo color gris oscuro se detiene frente a la unidad del afectado aprovechando la luz roja del semáforo. De manera repentina, una mujer y dos hombres descienden del automóvil para confrontar violentamente al conductor.

VIDEO: Nueva Agresión con Piedras a Automovilistas, Ahora en Calzada de Tlalpan de la CDMX

Mujer inicia agresión

La agresión comenzó cuando la mujer se acercó a la ventanilla lanzando insultos, seguida de inmediato por los dos sujetos que bajaron para sumarse a las amenazas y golpear el vehículo del afectado.

La mujer inició la agresión y los dos sujetos la secundaron. Foto: N+

Sin embargo, al notar que un grupo de transeúntes comenzaba a congregarse en la zona y que el incidente atraía la atención de los testigos, los agresores decidieron abordar nuevamente su unidad y escapar del lugar antes de ser retenidos.

El video ya circula en redes sociales como una alerta ciudadana ante este tipo de altercados viales en la zona centro.

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