Camioneta Vuelca y Queda Enganchada en Poste en Calzada de Tlalpan; Hay Una Lesionada | Video

Una camioneta chocó, volcó y quedó atascada en uno de los bolardos que delimitan la carretera con un paradero en la esquina de las Calzadas Acoxpa y Tlalpan, en la Ciudad de México. La conductora de la unidad resultó lesionada.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y elementos de Bomberos realizaron labores para regresar la camioneta a su posición correcta, mientras se registraron complicaciones viales en la zona alrededor de las 15:00 horas.

Con ayuda de una grúa, los agentes de tránsito maniobraron para posicionar el vehículo, que antes de terminar con las llantas hacia arriba, derribó varios postes.

Conductora de camioneta, con lesiones menores

La joven que manejaba la camioneta fue revisada por paramédicos, quienes determinaron que las heridas no ameritaban su traslado a un hospital. En la zona no se encontraban peatones que resultaran afectados por el incidente.

Debido a este accidente vial, por momentos se cerró el acceso de Calzada Acoxpa a Tlalpan a la zona centro.

Video: Choque y Volcadura Detienen Tráfico en Calzada de Tlalpan, Alcaldía Tlalpan CDMX

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