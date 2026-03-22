¿A Qué Hora Es Hoy el Desfile de Catrinas Mundialistas CDMX? Calles Cerradas y Alternativas

Este domingo 22 de marzo, la Ciudad de México será escenario del Desfile de “Catrinas Mundialistas”, un evento que reunirá a cientos de participantes caracterizados y que provocará importantes afectaciones viales en una de las principales arterias de la capital.

Las actividades comenzaron desde las 8:00 horas con una sesión de maquillaje profesional para quienes formarán parte del desfile. Sin embargo, el arranque oficial del contingente está programado a las 14:00 horas, momento en el que iniciará el recorrido sobre Paseo de la Reforma.

El desfile partirá desde el Ángel de la Independencia y avanzará por Reforma hasta llegar a la explanada del Palacio de Bellas Artes, donde se realizarán diversas actividades culturales, así como tomas fotográficas masivas para los asistentes.

Alternativas viales

De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el evento implicará cierres y afectaciones a la circulación en el tramo mencionado, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones.

Entre las alternativas viales sugeridas por autoridades están:

Eje 1 Norte

Circuito interior

Eje 1 Oriente

José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

Asimismo, se exhorta a automovilistas y peatones anticipar sus traslados, evitar la zona de Paseo de la Reforma durante la tarde y mantenerse informados a través de canales oficiales de vialidad.

El Desfile de Catrinas Mundialistas promete ser uno de los eventos más vistosos del día, atrayendo tanto a capitalinos como a turistas que buscan disfrutar de esta colorida tradición en el corazón de la ciudad.

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