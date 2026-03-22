Auto Embiste a Motociclista y lo Lanza Varios Metros; Muere frente a Metrobús Circuito Cuemanco

La mañana de este domingo 22 de marzo de 2026, un motociclista murió frente a la estación del Metrobús Circuito Cuemanco en la alcaldía Xochimilco tras un percance vial.

De acuerdo con los primeros reportes, un vehículo embistió al hombre de aproximadamente 25 años, quien iba a bordo de una motocicleta, y lo proyectó varios metros.

El motociclista fue impactado por un vehículo tipo sedán con placas del Estado de México.

El cuerpo de la víctima terminó frente a la estación de la Línea 5 del Metrobús Circuito Cuemanco ubicada en la Avenida Muyuguarda, en la zona del Vaso de Regulación, dentro de la alcaldía Xochimilco, de Ciudad de México.

Noticia relacionada: Hombre Muere Aplastado por Camión con Botellas de Vino en CDMX

¿Qué pasó en la estación de Metrobús Circuito Cuemanco?

Paramédicos y policías se trasladaron al lugar, pero el hombre de quien no se ha revelado la identidad ya no contaba con signos vitales.

Debido al accidente, la circulación en la zona se vio afectada, pues las unidades del Metrobús tienen que rodear el acordonamiento para poder seguir su ruta en dirección a Río de los Remedios.

La estación del Circuito Cuemanco forma parte de la Línea 5 del Metrobús, que recorre de Río de los Remedios a Preparatoria 1. Se localiza muy cerca de la zona de canales y del Mercado de Flores de Cuemanco.

La situación legal de la persona que iba manejando el auto que embistió al motociclista no se ha dado a conocer.

Motociclista Muere y Conductor es Detenido Tras Accidente en Avenida Muyuguarda, CDMX

Historias relacionadas:

CH